Мін'юст США отримує інформацію про діяльність Байденів в Україні від адвоката Трампа, - сенатор

Міністерство юстиції США отримує інформацію про колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина-бізнесмена Хантера Байдена від особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані. Про этомпередает Reuters.

Як розповів голова судового комітету Сенату США Ліндсі Грем, генеральний прокурор Сполучених Штатів Вільям Бар розповів йому про цю домовленість. Чиновники Міністерства юстиції оцінювали інформацію від Джуліані, щоб визначити її справжність і достовірність.

"Міністерство юстиції отримує інформацію, що надходить з України від Руді. Він (Бар) сказав мені, що вони започаткували процес, щоб Руді міг надати інформацію, і вони подивляться, чи буде вона підтверджена", - сказав Грем телеканалу CBS News.

Він зазначив, що будь-які документи, які надходять з України проти будь-якого американця, республіканця чи демократа, повинні проглядатися розвідувальними службами.

Новини про домовленості спливли через кілька днів після того, як Сенат виправдав президента США Дональда Трампа у справі імпічменту. Його звинувачували у зловживанні владою, коли той просив Україну відкрити розслідування щодо Байденів.

Нагадаємо, адвокат Трампа Рудольф Джуліані нещодавно заявив, що президент США Дональд Трамп не повинен відмовлятися від розслідування діяльності Джо Байдена в Україні. Сам Джуліані зізнався, що досі шукає "більше інформації" про діяльність Байдена в Україні.

Хантер Байден входив до ради директорів української газової компанії Burisma, дочірні компанії якої підозрюють у несплаті податків. Компанія оперує найбільшим буровим флотом в Україні, проте ліцензії на діяльність вона узгоджувала в Міністерстві екології, яке очолював Микола Злочевський і він же є засновником Burisma.

Злочевський був фігурантом декількох розслідувань, в тому числі Генеральна прокуратура проводила розслідування щодо Burisma. На той момент генпрокурором був Віктор Шокін. Джо Байден - батько Хантера Байдена і на той момент віце-президент США - критиковал часто Шокіна нібито через "недостатню боротьбу з корупцією". Критика почастішала, коли Джо Байден приїжджав в Україну обговорювати умови надання кредитних гарантій зі сторони США. Пізніше Шокін пішов у відставку, при цьому він вважав, що його звільнення було пов'язано саме з Burisma.

Дональд Трамп при телефонній розмові з Володимиром Зеленським, якого на той момент щойно обрали президентом, згадав про ситуацію з Burisma і сім'ює Байденів. Деталі цієї розмови спричинили розслідування і запустили процес імпічменту американського президента. Проте нещодавно Сенат виправдав Трампа, а ситуація з імпічментом не вплинула на рейтинг Трампа на наступних президентських виборах. При цьому одним з головних його конкурентів у президентській гонці вважають саме Джо Байдена, який також заявив про висування своєї кандидатури.