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Минюст США не обнаружил политической предвзятости в расследовании Мюллера

Новости » Политика     09.12.2019 - 21:43
Минюст США не обнаружил политической предвзятости в расследовании Мюллера
Иллюстративное фото (instagram.com/thejusticedept)

Доклад доказывает безосновательность заявлений Трампа о политической предвзятости ФБР

Министерством юстиции Соединенных Штатов Америки опубликует отчет по результатам внутреннего расследования о возможной политической предвзятости руководства Федерального бюро расследований (ФБР) в деле о российском вмешательстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным собеседника агентства, в докладе, который опубликует сегодня генеральный прокурор Уильям Барр, речь пойдет о беспочвенности заявлений президента США о политической предвзятости ФБР во время расследования вмешательства России в американские выборы.

В то же время доклад будет содержать выводы о наличии оснований открыть расследование российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года, которое Дональд Трамп называет "охотой на ведьм". Расследованием занимался специальный прокурор Робер Мюллер.

Также в докладе укажут на "17 значительных ошибок и недостатков", которые были сделаны нечаянно.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник ФБР мог вмешиваться в расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Сотрудник ФБР мог внести изменения в документ, что касается судебного разрешения на слежку за советником избирательного штаба Республиканской партии.

Также РБК-Украина писало, что 9 декабря генеральный инспектор Министерства юстиции США обнародует отчет относительно первичных источников расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

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