Мін'юст США не виявив політичної упередженості в розслідуванні Мюллера

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Доповідь доводить безпідставність заяв Трампа про політичну упередженість ФБР

Міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки опублікує звіт за результатами внутрішнього розслідування щодо можливої політичної упередженості керівництва Федерального бюро розслідувань (ФБР) у справі про російське втручання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними співрозмовника агентства, у доповіді, яку опублікує сьогодні генеральний прокурор Вільям Барр, йтиметься про безпідставність заяв президента США про політичну упередженість ФБР під час розслідування втручання Росії в американські вибори.

Водночас доповідь міститиме висновки про наявність підстав відкрити розслідування російського втручання у виборчу кампанію 2016 року, яке Дональд Трамп називає "полюванням на відьом". Розслідуванням займався спеціальний прокурор Робер Мюллер.

Також у доповіді вкажуть на "17 значних помилок та недоліків", які було зроблено ненавмисно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітник ФБР міг втручатися у розслідування російського втручання у президентські вибори 2016 року. Співробітник ФБР міг внести зміни до документу, що стосується судового дозволу на стеження за радником виборчого штабу Республіканської партії.

Також РБК-Україна писало, що 9 грудня генеральний інспектор Міністерства юстиції США оприлюднить звіт щодо первинних джерел розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року.