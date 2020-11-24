Минюст составит рейтинг украинских тюрем

В Украине составят рейтинговую систему тюрем, чтобы реформировать систему отбывания наказаний. Сейчас в стране функционирует 183 учреждения исполнения наказаний и следственных изолятора.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

По словам министра, рейтинг тюрем вводится на основе критериев оценки, чтобы "понять, какие учреждения работают лучше или хуже, чем другие, и почему так случается".

"Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО. Система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний", - заявил Малюська.

По его словам, инструментарий поможет министерству отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний и принимать решения об изменениях в таких сферах деятельности:

финансы;

кадровое обеспечение;

безопасность/режим;

социально-воспитательная работа;

материальные условия содержания;

права человека;

здравоохранение;

государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.

"Конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели - делать общество более безопасным. Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в публичном секторе такой силой не становится, пока не появляется рейтинг", - добавил министр.

Напомним, в начале августа Минюст объявил начало продаж украинских тюрем, первой решили продать колонию под Киевом.

В сентябре Малюська заявил, что в Украине нужно провести сокращение тюрем. После сокращения, в стране должны остаться всего 2 тюрьмы.