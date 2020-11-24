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Мін'юст складе рейтинг українських в'язниць

Автор: Артур Родивилов

В Україні складуть рейтингову систему в'язниць, щоб реформувати систему відбування покарань. Зараз в країні функціонує 183 установи виконання покарань і слідчих ізолятора.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

За словами міністра, рейтинг в'язниць вводиться на основі критеріїв оцінки, щоб "зрозуміти, які установи працюють краще або гірше, ніж інші, і чому так трапляється".

"Нова система складається з інструментів оцінки аналітичної та цифрової карти виправних колоній та СІЗО. Система розраховує понад 350 ключових показників, що характеризують установи виконання покарань", - заявив Малюська.

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За його словами, інструментарій допоможе міністерству відстежувати прогрес установ виконання покарань та приймати рішення про зміни в таких сферах діяльності:

  • фінанси;
  • кадрове забезпечення;
  • безпека/режим;
  • соціально-виховна робота;
  • матеріальні умови утримання;
  • права людини;
  • охорона здоров'я;
  • державне підприємство установи виконання покарань.

"Кінцева мета: домогтися, щоб установи виконання покарань краще досягали їхньої головної мети - робити суспільство безпечнішим. Рушійною силою ринкової економіки в приватному секторі є конкуренція. Конкуренція в публічному секторі такою силою не стає, поки не з'являється рейтинг", - додав міністр.

Нагадаємо, на початку серпня Мін'юст оголосив початок продажів українських в'язниць, першою вирішили продати колонію під Києвом.

У вересні Малюська заявив, що в Україні потрібно провести скорочення в'язниць. Після скорочення, в країні мають залишитися всього 2 в'язниці.

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