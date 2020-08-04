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В Украине объявили "распродажу" тюрем, первой будет колония под Киевом

Киев, Вторник 04 августа 2020 16:55
В Украине объявили "распродажу" тюрем, первой будет колония под Киевом
Фото: Ирпенский исправительный центр №132 (irpen.net.ua)
Автор: РБК-Украина

Пустую тюрьму в Коцюбинском выставят на продажу

Министерство юстиции Украины объявило начало так называемой "большой распродажи" тюрем. Первым объектом станет Ирпенский исправительный центр под Киевом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста в Facebook.

Сообщается, что 6 августа на территории "Ирпенского исправительного центра (№ 132)" пройдет мероприятие, посвященное начало продажи украинских тюрем. Эта колония также станет первым объектом, выставленным на продажу.

Ожидается, что руководство Минюста расскажет о планах дальнейших продаж, а также о том, куда пойдут полученные средства.

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположено в центре поселка Коцюбинское. В соответствии с приказом Минюста в прошлом году было принято решение об оптимизации колонии путем ее консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что после продажи незадействованных тюрем начнется новое строительство в городах, где местные власти выделили землю.

Кроме того, в Кабинете министров разработали законопроект о частных СИЗО.

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