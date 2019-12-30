Минюст решил отказаться от закупки юридических услуг для международных судов

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина откажется от закупки юридических услуг для международных судов. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, средства, которые выделялись для юридического представительства Украины в международных судебных процессах, тратились чрезмерно.

"Соответственно, их можно было тратить гораздо меньше, и, собственно, для этого мы инициировали переход на систему самопредставительства и мы имплементируем эту систему в течение ближайших месяцев", - говорится в сообщении.

По его словам, идея в том, чтобы не закупать больше аутсорс, то есть юридические услуги у зарубежных и украинских компаний, а выполнять эту работу силами внутренних юристов Минюста.

"Мы наберем инхаус-юристов и будем заказывать услуги не у юркомпании, а непосредственно у адвокатов, которые работают, например, в Лондоне. Это позволит радикально уменьшить количество наших расходов на юридические услуги", - сказал Малюська.

Ранее сообщалось, что Украина не планирует отзывать иски против России в международных судах.

РБК-Украина писало, что суд в Гааге опубликовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в частности по иску Украины против Российской Федерации.