Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна відмовиться від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, кошти, які виділялися для юридичного представництва України в міжнародних судових процесах, витрачалися надмірно.

"Відповідно, їх можна було витрачати набагато менше, і, власне, для цього ми ініціювали перехід на систему самопредставительства і ми імплементуємо цю систему протягом найближчих місяців", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ідея в тому, аби не купувати більше аутсорс, тобто юридичні послуги у зарубіжних і українських компаній, а виконувати цю роботу силами внутрішніх юристів Мінюсту.

"Ми наберемо инхаус-юристів і будемо замовляти послуги не у юркомпанії, а безпосередньо у адвокатів, які працюють, наприклад, у Лондоні. Це дозволить радикально зменшити кількість наших витрат на юридичні послуги", - сказав Малюська.

Раніше повідомлялося, що Україна не планує відкликати позови проти Росії в міжнародних судах.

РБК-Україна писало, що суд в Гаазі опублікував щорічний звіт результати попередніх розслідувань, зокрема за позовом України проти Російської Федерації.