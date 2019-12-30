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Минюст не намерен отзывать иски против России, но не исключает такой вариант

Новости » Политика     30.12.2019 - 09:58
Минюст не намерен отзывать иски против России, но не исключает такой вариант
Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

Сейчас предпосылок для отзыва исков нет

Украина не планирует отзывать иски против России в международных судах. Об этом сообщил министр юститции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отозвать иски, – ред.) сейчас нет", - сказал министр.

В то же время он добавил, что может инициировать отказ от иска или заключение мирового соглашения, если увидит "какой-то позитив от этого".

"Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", - сказал Малюська.

На вопрос о том, планирует ли Украина подавать новые жалобы против РФ, Малюська ответил, что пока Минюст "сфокусирован на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости".

Ранее суд в Гааге опубликовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в частности по иску Украины против Российской Федерации.

Напомним, ранее Елелна Зеркаль заявляла, что Россия будет отвечать в Гаагском суде по всем обвинениям в финансировании терроризма и расовой дискриминации в оккупированном Крыму.

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