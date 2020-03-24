Минюст разъяснил новый порядок выдачи больничных на время карантина

На время карантина в Украине действует особый порядок выдачи листков нетрудоспособности. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции в Facebook.

Сообщается, что если временная нетрудоспособность вызвана карантином, то помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Пособие по временной нетрудоспособности из-за пребывания в больнице, а также на самоизоляции выплачивается Фондом соцстраха, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.

Если заболел ребенок в возрасте до 14 лет, больничный получает один из работающих родителей. В таком случае Фонд оплачивает больничный, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Впрочем, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Напомним, ранее сообщалось, что работающим украинцам гарантируют выплаты по больничным. Кроме того, в Фонде социального страхования рассказали, какие полагаются выплаты в зависимости от страхового стажа.

Ранее в Кабмине рассказали, когда пенсионеры получат единоразовые доплаты.