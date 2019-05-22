Минюст прокомментировал применение закона о люстрации к должности главы АП

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Должность главы АП прямо указана в законе о люстрации, как таковая, в отношении которой осуществляются меры по очистке власти

Заместитель Министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов прокомментировал применение закона "Об очистке власти" к должности главы Администрации президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Он разъяснил, что должность главы АП прямо указана в ч. 5 ст. 2 закона, как таковая, в отношении которой осуществляются меры по очистке власти (люстрация). Статус этой должности по закону "О государственной службе" не имеет значения, ведь профильный закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе. Также не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения.

"Обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложено на руководителя соответствующего органа. Министерство юстиции предоставляет разъяснения и контролирует исполнение закона", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в реестре люстрованых лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия закона на основе его положений. При этом лица, которые оставили свои должности до вступления в силу закона, не внесенные в реестр. В то же время, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц внесенные в реестр люстрованых лиц, сообщил Петухов.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Сейчас адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

Отметим, что Богдан не может занимать государственные должности по закону о люстрации, так как ранее занимал различные должности в правительстве Николая Азарова.

Сам Богдан заявил, что "попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо".