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Мін'юст перевірить законність призначення Богдана на посаду глави АП

Новини » Політика    23.05.2019 - 18:10
Мін'юст перевірить законність призначення Богдана на посаду глави АП
Ілюстративне фото (УНІАН)

Мін'юст запросив в АП інформацію про проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників

Міністерство юстиції просить Адміністрацію президента Володимира Зеленського надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстрационной перевірки призначених глав відомства. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

Таким чином Мін'юст відреагував на звернення ЗМІ та громадських організацій про те, що глава АП Андрій Богдан може підпадати під люстрацію.

"Сьогодні надсилаю лист в Адміністрацію президента України з роз'ясненням законодавства про очищення влади і його застосування щодо посади голови Адміністрації президента", - написав Петухов.

За його словами, за проведення люстраційної перевірки чиновника відповідає той, хто його призначає.

За його словами, у випадку невиконання вимог закону "Про очищення влади" остаточне рішення має приймати суд.

Крім того, зараз Мін'юст запитує інформацію про нових керівників Адміністрації президента.

 

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський своїм указом призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана. Зараз адвокат Андрій Богдан є радником нового президента з юридичних питань.

Зазначимо, що Богдан не може займати державні посади за законом про люстрацію, так як раніше обіймав різні посади в уряді Миколи Азарова.

Сам Богдан заявив, що "потрапив під закон про люстрацію абсолютно несправедливо".

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Новини України Володимир ЗеленськийМіністерство юстиції України
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