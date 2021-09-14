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Минюст прокомментировал возможное восстановление главы КСУ Тупицкого

Автор: Олег Черныш

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого действительно могут восстановить в должности. Однако есть инструменты его отстранения.

Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

Как известно, президент Владимир Зеленский решил отменить указ о назначении главы КСУ Тупицкого. Верховный суд признал это незаконным.

"Но этот вердикт сейчас оспаривается в апелляции в Большой палате ВС. И решение суда первой инстанции не вступило в силу", - отметил Малюська.

По его словам, если апелляция оставит в силе решение первой инстанции, то правового хаоса в КСУ не будет.

"Я не думаю, что начнется правовой хаос. Опять же, против Тупицкого есть уголовные производства, есть инструменты отстранения и к тому же в следующем году завершается срок его полномочий. Весь этот шум и гам может закончиться уже весной следующего года", - добавил министр.

Напомним, 14 июля Верховный суд принял решение отменить указ Зеленского об увольнении Тупицкого с должности судьи КСУ.

На Банковой заявили, что не признают это решение и будут его оспаривать.

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Конституционный суд УкраиныДенис Малюська