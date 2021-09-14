Мін'юст прокоментував можливе відновлення глави КСУ Тупицького

Главу Конституційного суду Олександра Тупицького дійсно можуть поновити на посаді. Однак є інструменти його відсторонення.

Про це заявив глава Мін'юсту Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна .

Як відомо, президент Володимир Зеленський вирішив скасувати указ про призначення глави КСУ Тупицького. Верховний суд визнав це незаконним.

"Але цей вердикт зараз оскаржується в апеляції у Великій палаті ВС. І рішення суду першої інстанції не набрало чинності", - зазначив Малюська.

За його словами, якщо апеляція залишить в силі рішення першої інстанції, то правового хаосу в КСУ не буде.

"Я не думаю, що почнеться правовий хаос. Знову ж, проти Тупицького є кримінальні виробництва, є інструменти відсторонення і до того ж в наступному році завершується термін його повноважень. Весь цей шум і гам може закінчитися вже навесні наступного року", - додав міністр.