Минюст прогнозирует выплаты компенсаций, а не восстановление люстрированных чиновников

Ключевым вопросом для спецкомиссии по проверке законности люстрации станет выплата компенсаций. За моральный ущерб экс-чиновник сможет получить до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время компенсаций: как власть решила изменить люстрацию в Украине".

Если комиссия придет к выводу, что люстрировать чиновника не было оснований, то он сможет претендовать на денежное возмещение, рассказал РБК-Украина министр юстиции Денис Малюська.

"Небольшая выплата плюс возможность восстановиться в должности, если она вакантна, плюс возможность получить потерянный доход - это те решения, которые сможет принимать комиссия. И конечно же, она сможет убирать граждан из реестра люстрированных лиц", - объяснил министр.

За моральный ущерб экс-чиновник сможет получить до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 3 400 гривен). Малюська уверен, что именно денежные компенсации, а не восстановление на госслужбе экс-чиновников, будет в приоритете у нового органа.

Напомним, Министерство юстиции предлагает создать комиссию для проверки законности люстрации.

Отметим, глава парламента Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что не поддерживает люстрацию.