Минюст не признает нарушений обязательств перед "зелеными" инвесторами, - нардеп

"Официально. Украина отказывается выполнять договор Энергетической хартии! Позиция Украины в рамках арбитражного производства заключается в отрицании всех заявленных истцом нарушений Украиной обязательств, взятых по договору к Энергетической хартии", - отмечает Буймистер.

Она напомнила, что конкретно на этот договор опирается литовский инвестор в своем иске, поскольку государство гарантировало выполнение своих обязательств по развитию возобновляемой энергетики.

"Конкретно от выполнения этого договора и собственных обязательств государство уклоняется уже более года", - сообщила нардеп.

При этом она сообщила, что министерство пытается запретить ей, как народному депутату Украины, говорить о преступном отношении государства к иностранным инвесторам.

"Считаю, что такая вопиющая ответ будет очень знаковым для иностранных инвесторов, которые еще колеблются относительно дальнейших действий и переговоров с правительством. Теперь они лучше будут понимать - что кроется за обещаниями Кабмина", - добавила Буймистер.

Также она отметила, что представители Кабмина не хотят даже думать о том, что долговой кризис и введение акцизного сбора на "зеленую" энергию приведет к тому, что цена потерь для нашего государства будет непосильной.

"Хотелось бы получить ответ и от Дениса Шмыгаля на вопрос как так случилось, что при его премьерстве страна впервые была втянута в арбитражный процесс со стороны иностранного инвестора в зеленую энергетику... Могу сказать откровенно - за кризис в "зеленой" энергетике и срыв всех договоренностей с ЕС Денис Шмыгаль будет на 100% нести собственную политическую ответственность", - подчеркнула депутат.

По ее мнению, позиция министра юстиции Дениса Малюськи по международным арбитражам показывает, что нам надо будет еще долго расплачиваться за эти решения.