Мінюст не визнає порушень зобов’язань перед "зеленими" інвесторами, - нардеп

"Офіційно. Україна відмовляється виконувати договір Енергетичної хартії! Позиція України в межах арбітражного провадження полягає в запереченні всіх заявлених позивачем порушень Україною зобов’язань, взятих за договором до Енергетичної хартії", - зазначає Буймістер.

Вона нагадала, що конкретно на цей договір спирається литовський інвестор у своєму позові - оскільки держава гарантувала виконання своїх зобов’язань щодо розвитку відновлюваної енергетики.

"Конкретно від виконання цього договору та власних зобовязань держава ухиляється вже понад рік", - повідомила нардеп.

При цьому вона повідомила, що міністерство намагається заборонити їй, як народному депутату України, говорити про злочинне ставлення держави до іноземних інвесторів.

"Вважаю, що така кричуща відповідь буде дуже знаковою для іноземних інвесторів, які ще вагаються щодо подальших дій і переговорів з урядом. Тепер вони краще розумітимуть - що криється за обіцянками Кабміну", - додала Буймістер.

Також вона зазначила, що представники Кабміну не хочуть навіть думати про те, що боргова криза та запровадження акцизного збору на "зелену" енергію призведе до того, що ціна втрат для нашої держави буде непосильною.

"Хотілось би отримати відповідь і від Дениса Шмигаля - на питання як так сталося що за його прем’єрства країна вперше була втягнута в арбітражний процес з боку іноземного інвестора в зелену енергетику… Можу сказати відверто - за кризу в "зеленій" енергетиці та зрив усіх домовленостей з ЄС Денис Шмигаль буде на 100% нести власну політичну відповідальність", - підкреслила депутатка.

На її думку, позиція міністра юстиції Дениса Малюськи щодо міжнародних арбітражів показує, що нам треба буде ще довго розплачуватись за ці рішення.

