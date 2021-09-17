Минюст: принятие закона об олигархах хотят затянуть до следующих выборов

"Было вполне понятно, что олигархи сделают все возможное, чтобы этот законопроект не приняли. Мы не понимали четко, какой будет план действий. Он сейчас стал понятен: максимально затянуть процесс до следующих парламентских выборов", - сказал Малюська.

Министр отметил, что именно поэтому проект закона отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

"При всем уважении к Венецианской комиссии, но здесь использован инструмент, который знают все юристы: если вы хотите затянуть процесс, закиньте его в медленную институцию", - добавил он.

Напомним, Венецианская комиссия приступила к проверке и анализу закона об олигархах после обращения Верховной рады.

В новом выпуске политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября главная тема эфира - "Закон об олигархах". Эксперты и гости студии, среди которых Алексей Данилов, Денис Малюська, Людмила Денисова, а также Томаш Фиала, Давид Арахамия, Марина Ставнийчук и другие, обсуждают, кто получит выгоду от закона и кого именно запишут в олигархи. А также то, какой реакции ждать от Венецианской комиссии.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 17 сентября

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наєв рассказал, для чего Россия проводит масштабные военные учения на территории Беларуси и к чему готовиться Украине.



Также украинцы в студии рассказали, чувствуют ли сейчас угрозу полномасштабной войны с Россией.



В то же время нардеп Евгений Шевченко в прямом эфире убеждал украинцев подружиться с Лукашенко.



Кроме того, смотрите большой сюжет о воспоминаниях родственников погибших пассажиров сбитого россиянами над Донбассом самолета "Малайзийских авиалиний".



И послушайте размышления Савика Шустера о современных диктаторах и новых вызовах перед Украиной.