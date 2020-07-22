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Мін'юст попередив про призупинення реєстрації юросіб та ФОП у серпні

Україна, Середа 22 липня 2020 12:12
Мін'юст попередив про призупинення реєстрації юросіб та ФОП у серпні
Фото: Денис Малюська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство запускає новий Єдиний державний реєстр

Міністерство юстиції повідомляє, що з 5 по 16 серпня реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців призупинять. Це пов'язано з запуском нового Єдиного державного реєстру.

Про це написав міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

"З 7 по 16 серпня 2020 року дані будуть переноситись з старого реєстру до нового, і доступ реєстраторів до ЄДР протягом цього часу буде відсутнім. Документи на реєстрацію не прийматимуться з 00 годин 05 серпня, а документи, подані до цього часу, повинні бути опрацьовані до 18 години 07 серпня", - поінформував глава Мін'юсту.

Він перепросив за незручності та закликав запланувати проведення реєстраційних дій (реєстрацію юридичних осіб та ФОП, зміну директора, внесення змін до зареєстрованих даних тощо) до 5 серпня або ж після 16 серпня.

"Ми плануємо увімкнути новий ЄДР раніше 16 серпня, але навіть Ілону Маску не все вдається з першого разу і у встановлений строк, тому взяли трохи із запасом. Протягом періоду перенесення даних Антирейдерська колегія продовжуватиме працювати, матиме доступ до ЄДР та зможе оперативно реагувати на потенційні рейдерські атаки", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Верховна рада розблокувала підписання закону про спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, тепер його можуть підписати спікер парламенту і президент.

Як писало РБК-Україна, парламентарії прийняли цей закон у другому читанні 14 липня.

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