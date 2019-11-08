Минюст в полном объеме открыл единый реестр предпринимателей

Министерство юстиции издало указ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оpendatabot.

Сообщается, что теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров. Например, появилась возможность искать информацию по номеру регистрации физлица-предпринимателя (ФЛП).

Теперь, по словам специалистов, украинский реестр бизнеса стал самым открытым в мире.

"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателей в Украине. Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам новый шаг в открытии данных. Например, ДПС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговый статус, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей", - сообщил Алексей Иванкин, основатель opendatabot.

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект № 2338 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о мерах по детенизации обращения товаров и услуг" по поводу совершенствования упрощенного налогообложения для физических лиц-предпринимателей.

РБК-Украина сообщало, что глава правительства Алексей Гончарук заявил, что на рынке намеренно распространяется ложная информация о ликвидации физических лиц-предпринимателей в связи с внесением изменений в законодательство.