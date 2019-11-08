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Мін'юст у повному обсязі відкрив єдиний реєстр підприємців

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 13:07
Мін'юст у повному обсязі відкрив єдиний реєстр підприємців
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Повний реєстр планується викладати у форматі відкритих даних один раз на тиждень

Міністерство юстиції видало указ, яким передбачено відкриття єдиного реєстру підприємців і компаній в повному обсязі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оpendatabot.

Повідомляється, що тепер українці зможуть стежити за низкою нових параметрів. Наприклад, з'явилася можливість шукати інформацію за номером реєстрації фізособи-підприємця (ФОП).

Тепер, за словами фахівців, український реєстр бізнесу став найбільш відкритим у світі.

"Для відкритих даних в Україні вкрай важливою є публікація номеру реєстрації ФОП, адже цей параметр дозволяє об’єднувати всю інформацію про підприємців в Україні. Наявність номеру реєстрації ФОП дозволить зробити іншим державним органам новий крок у відкритті даних. Наприклад, ДПС зможе надати інформацію про податкові борги та податковий статус, і при цьому зберегти персональні дані підприємців", - повідомив Олексій Иванкин, засновник opendatabot.

Повний реєстр планується викладати у форматі відкритих даних один раз на тиждень.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроект № 2338 "Про внесення змін у Податковий кодекс України про заходи щодо детінізації обігу товарів і послуг" щодо вдосконалення спрощеного оподаткування для фізичних осіб-підприємців.

РБК-Україна повідомляло, що голова уряду Олексій Гончарук заявив, що на ринку навмисно поширюється неправдива інформація про ліквідацію фізичних осіб-підприємців у зв'язку із внесенням змін до законодавства.

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