Минюст пока не собирается взыскивать 7 миллиардов с ПриватБанка в пользу Суркисов

Министерство юстиции, как орган, исполняющий судебные решения, пока не собирается взыскивать 7 млрд грн с государственного "ПриватБанка" в пользу семьи Суркисов. Об этом говорится в разъяснении пресс-службы ведомства.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время не существует судебного решения о взыскании этих денег с банка.

"Такое развертывание событий будет возможным лишь в том случае, если оффшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их с депозитов) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению", - добавили в пресс-службе.

В то же время в Минюсте сообщили, что решение Киевского апелляционного суда не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Напомним, 15 апреля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу "ПриватБанку" и подтвердил решение Печерского райсуда об обязательстве банка вернуть 250 млн долларов оффшорным компаниям семьи Суркисов.

В то же время министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что судебного решения о взыскании братьями Суркисами 250 млн долларов (7 млрд грн) с государственного "ПриватБанка" на сегодняшний день не существует.