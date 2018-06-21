Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Мін’юст подав заяву до ЄСПЛ з проханням вплинути на РФ щодо Сенцова

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 22:49
Фото: Мін’юст (УНІАН)
Фото: Мін’юст (УНІАН)

Україна сподівається, що ЄСПЛ надасть вказівки Росії щодо її дій відносно політв’язня

Міністерство юстиції України підготувала і подало заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з порушення прав громадянина України Олега Сенцова Росією та з проханням вплинути на неї. Про це повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина у Facebook.

"У відповідь на лист Людмили Денисової, уповноваженої ВРУ з прав людини, яка вже другий тиждень намагаєтеся зустрітись з Олегом Сенцовим, команда Мін’юсту за день підготувала і подала заяву по Правилу 39 Регламента ЄСПЛ", - написав Ліщина.

Він уточнив, що мета України - надання ЄСПЛ вказівок Росії щодо:

  • утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я Сенцова;
  • надання представникам України, у першу чергу уповноваженій ВР з прав людини Денісовій, доступу до нього;
  • надання інформації щодо стану здоров’я Олега Сенцова.

"М’яч на боці суду. Чекаємо на рішення", - зазначив заступник міністра.

 

Все, ми подались! У відповідь на лист людмила денисова, Уповноваженої ВРУ з прав людини, яка вже другий тиждень...

Опубліковано Іваном Ліщиною 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Мін’юсту з проханням внести заяву у Європейський суд з прав людини у зв'язку з ситуацією з політв'язнем Олегом Сенцовым у Росії.

 

У Сенцова проблеми з нирками та серцем, - Денісова США закликали Росію надати доступ до Сенцова та інших політв'язнів
Теги публікації: ЕСПЧ, Міністерство юстиції України, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся