Мін’юст подав заяву до ЄСПЛ з проханням вплинути на РФ щодо Сенцова

Україна сподівається, що ЄСПЛ надасть вказівки Росії щодо її дій відносно політв’язня

Міністерство юстиції України підготувала і подало заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з порушення прав громадянина України Олега Сенцова Росією та з проханням вплинути на неї. Про це повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина у Facebook.

"У відповідь на лист Людмили Денисової, уповноваженої ВРУ з прав людини, яка вже другий тиждень намагаєтеся зустрітись з Олегом Сенцовим, команда Мін’юсту за день підготувала і подала заяву по Правилу 39 Регламента ЄСПЛ", - написав Ліщина.

Він уточнив, що мета України - надання ЄСПЛ вказівок Росії щодо:

утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров’я Сенцова;

надання представникам України, у першу чергу уповноваженій ВР з прав людини Денісовій, доступу до нього;

надання інформації щодо стану здоров’я Олега Сенцова.

"М’яч на боці суду. Чекаємо на рішення", - зазначив заступник міністра.

Все, ми подались! У відповідь на лист людмила денисова, Уповноваженої ВРУ з прав людини, яка вже другий тиждень... Опубліковано Іваном Ліщиною 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Мін’юсту з проханням внести заяву у Європейський суд з прав людини у зв'язку з ситуацією з політв'язнем Олегом Сенцовым у Росії.