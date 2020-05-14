Минюст планирует выводить СИЗО за пределы городов

Министра юстиции Денис Малюська заявил, что Минюст планирует вывести за пределы городов следственные изоляторы, а земельные участки под ними сдавать в аренду частным инвесторам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра "Громадському".

По его словам, из-за того, что СИЗО находятся в центре городов, стоимость аренды земельных участков велика.

"Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам", - заявил он.

Он также добавил, что таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.

Малюська также отметил, что ранее анонсированные платные камеры в ближайшие месяцы заработают во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.

Кроме того, министр заявил, что главной целью тюремной реформы является ресоциализация бывших заключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лукьяновском СИЗО в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры. Пилотный проект продлится до конца 2021 года, после чего будет решаться вопрос законодательного закрепления платной услуги.

Кроме того, еще в апреле министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в украинских СИЗО появятся платные камеры повышенного комфорта. Инициатива направлена на улучшение инфраструктуры тюрем, на которое в бюджете нет денег.