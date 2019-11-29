Минюст планирует ввести электронный учет заключенных

Министерство юстиции разрабатывает специальное программное обеспечение, чтобы провести электронный учет лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам министра Дениса Малюськи, это поможет в прогнозировании рисков, связанных с заключенными.

"У нас нет никаких достоверных данных о количестве заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, 53 возможно, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать, мы не понимаем, что происходит с людьми во всех учреждениях, у нас нет учета", - сказал министр.

Он также добавил, что за последние несколько месяцев была запущена разработка специального программного обеспечения, на котором будет работать каждое пенитенциарное учреждение, где будут учитываться лица, которые там находятся.

Министр убежден, что это программное обеспечение позволит не только учитывать заключенных лиц, а и иметь информацию о всех рисках, связанных с ними.

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