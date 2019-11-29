ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минюст планирует ввести электронный учет заключенных

Новости » Политика     29.11.2019 - 02:08
Минюст планирует ввести электронный учет заключенных
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Разрабатывается программное обеспечение

Министерство юстиции разрабатывает специальное программное обеспечение, чтобы провести электронный учет лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам министра Дениса Малюськи, это поможет в прогнозировании рисков, связанных с заключенными.

"У нас нет никаких достоверных данных о количестве заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, 53 возможно, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать, мы не понимаем, что происходит с людьми во всех учреждениях, у нас нет учета", - сказал министр.

Он также добавил, что за последние несколько месяцев была запущена разработка специального программного обеспечения, на котором будет работать каждое пенитенциарное учреждение, где будут учитываться лица, которые там находятся.

Министр убежден, что это программное обеспечение позволит не только учитывать заключенных лиц, а и иметь информацию о всех рисках, связанных с ними.

РБК-Украина писало, что правительство поддержало введение электронных трудовых книжек.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил новую модель обращения граждан за назначением пенсии онлайн.

Минюст в полном объеме открыл единый реестр предпринимателей Минюст планирует закрыть до трети тюрем
Новости Украины Министерство юстиции Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь