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Мін'юст планує запровадити електронний облік ув'язнених

Новини » Політика     29.11.2019 - 02:08
Мін'юст планує запровадити електронний облік ув'язнених
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розробляється програмне забезпечення

Міністерство юстиції розробляє спеціальне програмне забезпечення, щоб провести електронний облік осіб, які перебувають у пенітенціарних установах на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За словами міністра Дениса Малюськи, це допоможе у прогнозуванні ризиків, пов'язаних із ув'язненими.

"У нас немає жодних достовірних даних про кількість ув'язнених у пенітенціарних установах України. Ми приблизно розуміємо, що це більше 50 тисяч - можливо 55, можливо 53, плюс-мінус кілька тисяч. Ми не можемо це адмініструвати, ми не розуміємо, що відбувається з людьми по всіх установах, у нас немає обліку", - сказав міністр.

Він також додав, що за останні кілька місяців була запущена розробка спеціального програмного забезпечення, на якому буде працювати кожна пенітенціарна установа, де будуть обліковуватися особи, які там перебувають.

Міністр переконаний, що це програмне забезпечення дасть змогу не тільки обліковувати ув'язнених осіб, а й мати інформацію про всі ризики, пов'язані з ними.

РБК-Україна писало, що уряд підтримав запровадження електронних трудових книжок.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України (ПФУ) впровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії онлайн.

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