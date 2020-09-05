ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минюст планирует оставить в Украине только 2 тюрьмы

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине нужно провести сокращение тюрем. После сокращения, в стране должны остаться всего 2 тюрьмы.

Самые читаемые новости

Такое заявление сделал министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Дом".

Однако, по словам Малюськи, следственные изоляторы (СИЗО) нужны в каждом большом городе, ведь во время следствия и досудебного расследования необходимо где-то размещать подозреваемых.

"Это модель северной Европы, где она сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, потому что там люди должны социализироваться, а у нас какой принцип: есть преступление - надо наказать. Это око за око, зуб за зуб. Это эмоционально, но не рационально", - пояснил он.

Министр добавил, что такой принцип не помогает, ведь как показывает украинская статистика, после выхода из тюрьмы люди продолжают совершать преступления.

"Причем очень часто преступления бывают более тяжкими, чем те, за которые человек первый раз сидел. Потому что тюрьма не исправляет", - подчеркнул Малюська.

Напомним, в начале августа Минюст объявил начало продаж украинских тюрем, первой решили продать колонию под Киевом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство юстиции УкраинытюрьмаДенис МалюськаСокращение