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Интервью

Минюст объявил в розыск почти 10 тыс. должников по алиментам

НовостиОбщество    05.07.2018 - 14:55
Фото: Светлана Глущенко (minjust.gov.ua)
Фото: Светлана Глущенко (minjust.gov.ua)

Принято 150 тыс. постановлений о запрете выезда за границу должникам по алиментам

В Министерстве юстиции почти 10 тысяч должников по алиментам объявили в розыск. Об этом на пресс-конференции "Результаты работы государственной исполнительной службы в І полугодии 2018 года" сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть по 150 тысяч постановлений об ограничении должникам выезда за границу, управления транспортным средством. Почти 10 тысяч должников объявлено в розыск. Еще 27,7 тысяч исполнительных документов было отозвано в связи с отсутствием претензий к должникам. Это произошло благодаря тому, что мужья и жены согласовали вопрос относительно содержания детей", - сообщила Глущенко.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня с 1 января 2018 года 1,9 млрд гривен алиментов взысканы с должников силами госисполнительной службы.

Отметим, согласно новому закону № 8296, принятого Верховной радой во вторник, 3 июля, минимальный размер алиментов увеличивается до прожиточного минимума.

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Теги публикации: алименты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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