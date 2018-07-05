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Мін'юст оголосив у розшук майже 10 тис. боржників по аліментах

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 14:55
Фото: Світлана Глущенко (minjust.gov.ua)
Фото: Світлана Глущенко (minjust.gov.ua)

Ухвалено 150 тис. постанов щодо заборони виїзду за кордон боржникам по аліментах

У Міністерстві юстиції майже 10 тисяч боржників по аліментах оголошено в розшук. Про це на прес-конференції "Результати роботи державної виконавчої служби у І півріччі 2018 року" повідомила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Маємо по 150 тисяч постанов про обмеження боржникам виїзду за кордон, управління транспортним засобом. Майже 10 тисяч боржників оголошено в розшук. Ще 27,7 тисяч виконавчих документів було відкликано у зв'язку з відсутністю претензій до боржників. Це сталося завдяки тому, що чоловіки і дружини узгодили питання щодо утримання дітей", - повідомила Глущенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що станом на сьогодні з 1 січня 2018 року 1,9 млрд гривень аліментів стягнуті з боржників силами держвиконавчої служби.

Зазначимо, згідно з новим законом № 8296, ухваленого Верховною радою у вівторок, 3 липня, мінімальний розмір аліментів збільшується до прожиткового мінімуму. 

Батьки отримають податкові пільги за вклад у розвиток дітей, - Луценко Рада скасувала оподаткування аліментів від нерезидентів
Теги публікації: алименты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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