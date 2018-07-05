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З боржників по аліментах з початку року стягнули 1,9 млрд гривень, - Мін'юст

НовиниСуспільство    05.07.2018 - 14:54
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Торік протягом 12 місяців було стягнуто 2,4 млрд гривень боргів по аліментах

Станом на сьогодні з 1 січня 2018 року 1,9 млрд грн аліментів стягнуті силами держвиконавчої служби. Про це на прес-конференції "Результати роботи державної виконавчої служби у І півріччі 2018 року" повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Реформа виконавчого провадження є пріоритетною. Ми нещодавно вирішили питання з нашою публічністю. Два місяці тому було підписано розпорядження про щомісячнне звітування про роботу. Хочу повідомити, що на перше півріччя ми створили реєстр боржників зі сплати аліментів, вони є відкритими. Крім цього, ми створили путівник "Я маю право" і паспорт реформ про примусове виконання судових рішень", - повідомила вона.

За словами Глущенко, торік було стягнуто 2,4 млрд гривень аліментів. Також заступник міністра розповіла про новації, які стартували  з 6 лютого 2018 року щодо аліментів.

"Ми починали з 500 тисяч проваджень. Станом на сьогодні з 1 січня 2018 року 1,9 млрд грн аліментів стягнуті силами держвиконавчої служби. Для прикладу - минулого року було стягнуто 2,4 млрд гривень", - додала вона.

Нагадаємо, згідно з новим законом № 8296, ухваленого Верховною радою у вівторок, 3 липня, мінімальний розмір аліментів збільшується до прожиткового мінімуму.

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Теги публікації: Міністерство юстиції України, алименты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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