Минюст не исключает длительное рассмотрение заявления Украины в ЕСПЧ

Заявление в ЕСПЧ могут рассматривать около года
Европейский суд по правам человека не установил четких сроков для рассмотрения межгосударственного заявления Украины относительно освобождения захваченных Россией моряков. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель министра юстиции по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.
По его словам, из-за уникальности дела украинских моряков срок рассмотрения заявления в ЕСПЧ нельзя спрогнозировать.
"Не существует каких-либо специальных терминов. По этому поводу нельзя ничего сказать, как рассмотрит, так решение и будет", - заявил Лещина.
Отвечая на вопрос, Лещина не исключил, что ЕСПЧ может рассматривать заявление Украины и целый год.
"Возможно (год, - ред.). Может и дольше. Это международный суд. Он рассматривает дело в установленный им самим период. Никаких сроков нет. Никакой практики нет, ведь это очень уникальное дело", - добавил он.
Ранее уполномоченный Министерства юстиции по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что шанс, что Россия выполнит возможное решение Европейского суда по правам человека в пользу Украины в деле о захвате украинских моряков, достаточно высокий.
Напомним, Лефортовский суд Москвы 15 января 2019 года рассмотрит ходатайство Фсб РФ о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей незаконно захваченным в Черном море украинским военнослужащим.