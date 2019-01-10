Минюст не исключает длительное рассмотрение заявления Украины в ЕСПЧ

Фото: Иван Лищина (facebook.com minjust.official)

Заявление в ЕСПЧ могут рассматривать около года

Европейский суд по правам человека не установил четких сроков для рассмотрения межгосударственного заявления Украины относительно освобождения захваченных Россией моряков. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель министра юстиции по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

По его словам, из-за уникальности дела украинских моряков срок рассмотрения заявления в ЕСПЧ нельзя спрогнозировать.

"Не существует каких-либо специальных терминов. По этому поводу нельзя ничего сказать, как рассмотрит, так решение и будет", - заявил Лещина.

Отвечая на вопрос, Лещина не исключил, что ЕСПЧ может рассматривать заявление Украины и целый год.

"Возможно (год, - ред.). Может и дольше. Это международный суд. Он рассматривает дело в установленный им самим период. Никаких сроков нет. Никакой практики нет, ведь это очень уникальное дело", - добавил он.

Ранее уполномоченный Министерства юстиции по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что шанс, что Россия выполнит возможное решение Европейского суда по правам человека в пользу Украины в деле о захвате украинских моряков, достаточно высокий.

Напомним, Лефортовский суд Москвы 15 января 2019 года рассмотрит ходатайство Фсб РФ о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей незаконно захваченным в Черном море украинским военнослужащим.