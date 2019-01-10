Мінюст не виключає тривалий розгляд заяви України в ЄСПЛ

Фото: Іван Ліщина (facebook.com minjust.official)

Заяву в ЄСПЛ можуть розглядати близько року

Європейський суд з прав людини не встановив чітких строків для розгляду міждержавної заяви України щодо звільнення захоплених Росією моряків. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник міністра юстиції у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

За його словами, через унікальність справи українських моряків термін розгляду заяви у ЄСПЛ не можна спрогнозувати.

"Не існує будь-яких спеціальних термінів. З цього приводу не можна нічого сказати, як розгляне, так рішення і буде", - заявив Ліщина.

Відповідаючи на запитання, Ліщина не виключив, що ЄСПЛ може розглядати заяву України і цілий рік.

"Можливо (рік, - ред.). Може й довше. Це міжнародний суд. Він розглядає справу у встановлений ним самим період. Ніяких термінів немає. Ніякої практики немає, адже це дуже унікальна справа" - додав він.

Раніше уповноважений Міністерства юстиції з питань ЄСПЛ Іван Ліщина заявив, що шанс, що Росія виконає можливе рішення Європейського суду з прав людини на користь України у справі захоплення українських моряків, досить високий.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви 15 січня 2019 року розгляне клопотання Федеральної служби безпеки РФ про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою незаконно захопленим в Чорному морі українським військовослужбовцям.