ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мін'юст через суд хоче анулювати реєстрацію однієї з партій

Новини » Політика    18.10.2019 - 16:38
Мін'юст через суд хоче анулювати реєстрацію однієї з партій
Ілюстративне фото (УНІАН)

Міністерство подало позов в Окружний адміністративний суд міста Києва

Міністерство юстиції хоче домогтися анулювання свідоцтва Республіканської партії України через суд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду Києва.

Мін'юст просить анулювати свідоцтво політичної сили, оскільки вона не висувала кандидатів на парламентських і президентських виборах за останні 10 років.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов Міністерства юстиції України до Республіканської партії України. Позивач просить суд анулювати реєстраційне свідоцтво зазначеної партії, оскільки за останні десять років вона не висувала кандидатів на чергових і позачергових виборах Президента України, а також кандидатів на чергових, позачергових, повторних і проміжних виборах народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд Києва виніс рішення про арешт колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Він залишиться під вартою і не вийде під заставу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що справа мера Одеси Геннадія Труханова передали у Вищий антикорупційний суд. Мова йде про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Набув чинності закон про скасування фінансування партій, що програли вибори Опубліковано закон про скасування фінансування партій, які програли вибори
Новини України партияМіністерство юстиції України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся