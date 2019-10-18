Мін'юст через суд хоче анулювати реєстрацію однієї з партій

Ілюстративне фото (УНІАН)

Міністерство подало позов в Окружний адміністративний суд міста Києва

Міністерство юстиції хоче домогтися анулювання свідоцтва Республіканської партії України через суд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду Києва.

Мін'юст просить анулювати свідоцтво політичної сили, оскільки вона не висувала кандидатів на парламентських і президентських виборах за останні 10 років.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов Міністерства юстиції України до Республіканської партії України. Позивач просить суд анулювати реєстраційне свідоцтво зазначеної партії, оскільки за останні десять років вона не висувала кандидатів на чергових і позачергових виборах Президента України, а також кандидатів на чергових, позачергових, повторних і проміжних виборах народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, раніше Апеляційний суд Києва виніс рішення про арешт колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Він залишиться під вартою і не вийде під заставу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що справа мера Одеси Геннадія Труханова передали у Вищий антикорупційний суд. Мова йде про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.