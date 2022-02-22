Минюст готовит дополнительные материалы для ЕСПЧ из-за признания РФ "ЛДНР"

Министерство юстиции Украины готовит дополнительные материалы для Европейского суда по правам человека против России. Документы будут касаться незаконных действий РФ на Донбассе, в частности признания террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Дениса Малюськи в Facebook.

Однако Малюська не уточнил, какие именно документы подаст Украина в ЕСПЧ и когда они будут рассмотрены в Европейском суде.

"Готовимся подавать дополнительные материалы в ЕСПЧ по действиям России на Донбассе", - написал министр.

Напомним, что 26 января этого года Европейский суд по правам человека начал слушания по делу Украины и Нидерландов против России. В ЕСПЧ должны рассмотреть преступления РФ на Донбассе, в частности авиакатастрофу МН17.

Также РБК-Украина сообщило, что Совет Федерации РФ ратифицировал "договоры о дружбе и сотрудничестве" с так называемыми "ЛНР", "ДНР", что свидетельствует о полном признании террористических группировок Россией.