Мін'юст готує додаткові матеріали для ЄСПЛ через визнання РФ "ЛДНР"

Міністерство юстиції України готує додаткові матеріали для Європейського суду з прав людини проти Росії. Документи стосуватимуться незаконних дій РФ на Донбасі, зокрема визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Дениса Малюськи в Facebook.

Однак Малюська не уточнив, які саме документи подасть Україна в ЄСПЛ і коли вони будуть розглянуті в Європейському суді.

Нагадаємо, що 26 січня цього року Європейський суд з прав людини почав слухання у справі України та Нідерландів проти Росії. В ЄСПЛ мають розглянути злочини РФ на Донбасі, зокрема авіакатастрофу МН17.

Також РБК-Україна повідомило, що Рада Федерації РФ ратифікувала "договори про дружбу і співпрацю" з так званими "ЛНР", "ДНР", що свідчить про повне визнання терористичних угруповань Росією.