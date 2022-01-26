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ЕСПЧ начинает слушания по делу Украины и Нидерландов против России

Новина українською →
Страсбург, Среда 26 января 2022 09:50
ЕСПЧ начинает слушания по делу Украины и Нидерландов против России Фото: ЕСПЧ начинает слушания по делу Украины и Нидерландов против РФ (osce)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский суд по правам человека начинает слушания по делу Украины и Нидерландов против России 26 января. На этой неделе должны состояться устные слушания относительно приемлемости заявлений по делу о преступлениях на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

Этот процесс объединяет три жалобы о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе:

  • о нарушениях прав человека на востоке Украины,
  • о похищении детей-сирот,
  • относительно сбития в июле 2014 года пассажирского самолета компании Malaysia Airlines МН-17.

Министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что Украина доказывает, что Россия контролировала и контролирует сейчас оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, что там происходят грубые нарушения прав человека и отсутствуют юридические средства защиты прав людей.

По объему доказательств и количеству нарушений межгосударственное дело "Украина и Нидерланды против России" является самым масштабным, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ.

В соответствии с установленным ЕСПЧ порядке, в ходе устных слушаний 26 января первыми выступят представители правительства Российской Федерации, вторыми - представители Украины и третьими будут заслушиваться представители Нидерландов.

В целом же ЕСПЧ вынесет два решения по этому делу:

  • промежуточное, а именно о допустимости жалобы, то есть, можно ли переходить к рассмотрению дела по существу;
  • которое будет собственно решением по сути требований.

Первое промежуточное решение ожидаем через 2 - 2,5 года. Вынесение решения по сути займет еще больше времени.

Напомним, Кремль считает "неуместными" призывы взять ответственность по делу МН17.

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ЕСПЧ Украина Нидерланды Российская Федерация
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