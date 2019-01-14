Минюст за год взыскал 4,6 млрд гривен с неплательщиков алиментов

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Этот показатель вдвое превышает прошлогодний

Государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали 4,6 млрд гривен долгов с неплательщиков алиментов в течение 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра юстиции Павла Петренко в Facebook.

Как отмечается, эта сумма почти вдвое превышает показатель 2017 года.

"В 2018 году гос. исполнители Минюста взыскали 4,6 млрд грн долгов по уплате алиментов в пользу украинских детей. Это почти вдвое больше показателя 2017 года, когда детям было возвращено 2,4 млрд грн задолженности", - написал Петренко.

Он также отметил, что достичь таких результатов удалось благодаря законодательным инициативам "Чужих Детей Не Бывает".

"В 2019-м мы продолжим эту работу. Ведь наша общая с вами задача - обеспечить достойное детство каждому ребенку", - написал Петренко.

Напомним, исполнителями Минюста в 2018 году составлено почти 29,4 тыс. протоколов о совершение должником административных правонарушениях, судами вынесено более 2,5 тыс. постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала года за уклонение от выплаты алиментов в розыск объявили 12 тыс. человек.