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Мін'юст за рік стягнув 4,6 млрд гривень з неплатників аліментів

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 12:49
Мін'юст за рік стягнув 4,6 млрд гривень з неплатників аліментів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Цей показник вдвічі перевищує минулорічний

Державні виконавці Міністерства юстиції України стягнули 4,6 млрд гривень боргів з неплатників аліментів протягом 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра юстиції Павла Петренка у Facebook

Як зазначаэться, ця сума майже вдвічі перевищує показник 2017 року.

"У 2018 році держ. виконавці Мін’юсту стягнули 4,6 млрд грн боргів зі сплати аліментів на користь українських дітей. Це майже вдвічі більше за показник 2017 року, коли дітям було повернуто 2,4 млрд грн заборгованості", - написав Петренко. 

Він також зазначив, що досягти таких результатів вдалося завдяки законодавчим ініціативам "Чужих Дітей Не Буває".

"У 2019-му ми продовжимо цю роботу. Адже наше спільне з вами завдання - забезпечити гідне дитинство кожній дитині", - написав Петренко. 

Мін'юст за рік стягнув 4,6 млрд гривень з неплатників аліментів

Нагадаємо, виконавцями Мін’юсту у 2018 році складено майже 29,4 тис. протоколів про вчинення боржником адмінправопорушення, судами винесено понад 2,5 тис. постанов про накладення на боржника стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Раніше повідомлялося, що в Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тис. осіб.

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