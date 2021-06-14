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Минюст Германии пригрозил заблокировать Telegram

Автор: Анастасия Рокитна

Telegram грозит штраф в 55 млн евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государством и распространения контента, нарушающего законы. Если компания откажется от сотрудничества с властями ФРГ, мессенджер в стране могут заблокировать.

Об этом сообщил Der Spiegel.

Министерство юстиции Германии требует, чтобы мессенджер оперативно удалял незаконное содержание в постах и активно делился пользовательскими данными, необходимыми для расследований, отмечает издание.

Федеральное управление юстиции, подконтрольное министерству, уже возбудило в отношении Telegram производство.

В настоящее время у немецких властей есть адрес представительства мессенджера в Дубае, но следователи заявили изданию, что посылать туда запросы нет смысла. По их словам, они никогда не получали ответа от компании, когда пытались выяснить, кто стоит за аккаунтом в мессенджере, на котором совершаются преступления.

Напомним, на хакерском форуме опубликовали данные не менее 533 млн пользователей социальной сети Facebook. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook.

Подобные инциденты случались и в Twitter. Так, в прошлом году Ирландия оштрафовала Twitter 450 тысяч евро за утечку данных пользователей из-за ошибки в мобильном приложении.

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