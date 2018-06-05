Минюст за два месяца взыскал 89 млн гривен долгов по зарплате

Сейчас долг предприятий по зарплате сотрудникам превышает 2 млрд гривен

За два месяца Министерство юстиции с предприятий, которые задолжали заработную плату своим работникам, стянуло 89 млн гривен. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, говорится в сообщении Минюста.

Отмечается, что на сегодняшний день долг предприятий перед сотрудниками превышает 2 млрд гривен. По словам Петренко, задолженность отдельных предприятий достигает десятков миллионов.

"Среди крупнейших должников - Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой долга 74,3 млн грн, ПАО "Футбольный клуб" "Металлист" - 47,7 млн грн, ПАО "Запорожьеоблэнерго" - 16,9 млн грн", - сообщает Минюст.

На сегодня в органах исполнительной службы на исполнении находится 16 тыс. исполнительных документов о взыскании заработной платы на сумму 398 млн гривен.

"Это лишь вершина айсберга. В каждой области есть свои "рекордсмены", которые пренебрегают законными правами работников. Минюст осознает важность решения проблемы задолженности по зарплатам. Именно поэтому мы взяли курс на усиление работы органов Государственной исполнительной слуби в этом направлении", - отметил Петренко.

На сегодня ликвидированы миллионные долги по зарплате Чао "Сєвєродонецьке об'единения "Азот" - 12,6 млн грн в пользу 501 работника, КП "Предприятие коммунальной собственности" - 6,9 млн грн в пользу 228 работников, ГП "Ровенский облавтодор" - 3,8 млн грн в пользу 741 работника, ПАО "Мелитопольгаз" - 3 млн грн в интересах 70 работников, ПАО "Лисичанскуголь" - 2,5 млн грн в пользу 118 работников.

Напомним, недавно министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что повышение минимальной заработной платы с апреля обошлось бы украинскому госбюджету минимум в 13 млрд гривен.