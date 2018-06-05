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Мін'юст за два місяці стягнув 89 млн гривень боргів по зарплаті

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 15:37
Фото: міністр юстиції Павло Петренко (РБК-Україна)
Фото: міністр юстиції Павло Петренко (РБК-Україна)

Нині борг підприємств по зарплаті співробітникам перевищує 2 млрд гривень

За два місяці Міністерство юстиції із підприємств, які заборгували заробітну плату своїм працівникам, стягнуло 89 млн гривень. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Зазначається, що на сьогоднішній день борг підприємств перед співробітниками перевищує 2 млрд гривень. За словами Петренка, заборгованість окремих підприємств сягає десятків мільйонів.

"Серед найбільших боржників - Харківське державне авіаційне виробниче підприємство із сумою боргу 74,3 млн грн, ПАТ "Футбольний клуб" "Металіст" - 47,7 млн грн, ПАТ "Запоріжжяобленерго" - 16,9 млн грн", - повідомляє Мін'юст.

На сьогодні в органах виконавчої служби на виконанні перебуває 16 тис. виконавчих документів про стягнення заробітної плати на суму 398 млн гривень.

"Це лише вершина айсбергу. У кожній області є свої "рекордсмени", які нехтують законними правами працівників. Мін’юст усвідомлює важливість вирішення проблеми заборгованості із зарплат. Саме тому ми взяли курс на посилення роботи органів Державної виконавчої слуби у цьому напрямку", - зазначив Петренко.

На сьогодні ліквідовано мільйонні борги із зарплати ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" -  12,6 млн грн на користь 501 працівника, КП "Підприємство комунальної власності" - 6,9 млн грн на користь 228 працівників, ДП "Рівненський облавтодор" - 3,8 млн грн на користь 741 працівника, ПАТ "Мелітопольгаз" - 3 млн грн на користь 70 працівників, ПАТ "Лисичанськвугілля" - 2,5 млн грн на користь 118 працівників.

Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що підвищення мінімальної заробітної плати з квітня обійшлося б українському держбюджету мінімум в 13 млрд гривень. 

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Теги публікації: Міністерство юстиції України, зарплата, долг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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