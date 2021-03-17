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Минюст допускает проигрыш апелляции по новому правописанию. Вероятность 70%

Автор: РБК-Украина

Апелляционная жалоба на решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания с большой долей вероятности будет проиграна. Но его все равно заново переутвердят.

Об этом в интервью "Українським новинам" заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, решение апелляционной инстанции может быть весной.

"Я думаю, с вероятностью 70% на 30%, что мы апелляцию проиграем. Но это не значит, что правописание не будет возвращено", - отметил Малюська.

Он также отметил, что профильное Национальное агентство готовится переутвердить новое правописание уже своим решением. Поскольку суд отменил его только из-за того, что правописание утвердил Кабинет министров с превышением своих полномочий.

"Тем не менее, план правительства, что правописание останется. Как это будет - по решению суда или через переутверждение и вынесение нового акта - это уже другой вопрос, скорее технический", - добавил Малюська.

Напомним, ранее сообщалось, что новое украинское правописание точно будет в силе до ВНО-2021. Поэтому будущим абитуриентам не стоит волноваться о том, по каким правилам будет сдаваться тестирование по украинскому языку.

Новая редакция украинского правописания вступила в силу в начале июня 2019 года. По этим правилам, например, слова с анти-, віце-, екс-, контр- пишутся слитно: антивірус, віцепрем’єр, експрезидент, контрудар (ранее писалось через дефис).

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Новости Украины украинский языкапелляцияДенис Малюська
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