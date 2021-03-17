Мін'юст допускає програш апеляції щодо нового правопису. Ймовірність 70%

За його словами, рішення апеляційної інстанції може бути навесні.

"Я думаю, з імовірністю 70% на 30%, що ми апеляцію програємо. Але це не означає, що правопис не буде повернуто", - зазначив Малюська.

Він також зазначив, що профільне Національне агентство готується перезатвердити новий правопис вже своїм рішенням. Оскільки суд скасував його тільки через те, що правопис затвердив Кабінет міністрів з перевищенням своїх повноважень.

"Тим не менш, план уряду, що правопис залишиться. Як це буде - за рішенням суду або через переутвердження та винесення нового акта - це вже інше питання, скоріше технічне", - додав Малюська.