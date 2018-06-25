Минюст арестовал самолет Харьковского авиазавода из-за долгов по зарплате

Харьковский авиазавод должен работникам 74,3 млн гривен

Для взыскания задолженности по выплате заработной платы с Харьковского государственного авиационного производственного предприятия госисполнители арестовали самолет АН-24Т. Об этом сообщила замминистра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает пресс-служба ведомства.

По словам Глущенко, задолженность по зарплате перед работниками Харьковского авиазавода составляет 74,3 млн гривен, а предприятие лидирует в обнародованном Министерством юстиции рейтинге крупнейших должников по выплате зарплат.

Кроме того, с начала года органы исполнительной службы взыскали более 204 млн гривен задолженности по зарплате, при этом задолженность полностью погашена относительно 15 900 работников.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст за два месяца взыскал 89 млн гривен долгов по зарплате.