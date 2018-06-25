Мін'юст арештував літак Харківського авіазаводу через борги по зарплаті

Харківський авіазавод заборгував працівникам 74,3 млн гривень

Для стягнення заборгованості по виплаті заробітної плати з Харківського державного авіаційного виробничого підприємства держвиконавці заарештували літак АН-24Т. Про це повідомила заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає прес-служба відомства.

За словами Глущенко, заборгованість по зарплаті перед працівниками Харківського авіазаводу становить 74,3 млн гривень, а підприємство лідирує в оприлюдненому Міністерством юстиції рейтингу найбільших боржників по виплаті зарплат.

Крім того, з початку року органи виконавчої служби стягнули понад 204 млн гривень заборгованості по зарплаті, при цьому заборгованість повністю погашена щодо 15 900 працівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мін'юст за два місяці стягнув 89 млн гривень боргів по зарплаті.