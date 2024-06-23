Міняємо бензинове авто на дизельне: що здивує найбільше

Доля дизельних автівок в Україні все ще не перебільшила частку бензинових. Можливо, цього ніколи і не станеться, але беззаперечно, що людина, яка півжиття проїздила на бензині, після зміни виду пального потребує певної підготовки. Пропонуємо зробити перші кроки разом.

Шум і жорсткість

Дизель через специфіку своєї паливної системи працює більш шумно і жорстко. Але у сучасному виконанні це відчувається лише в окремих режимах: на холостому ходу, низьких обертах і в непрогрітому стані. Якщо в дизеля зношений газорозподільчий механізм, пошкоджені форсунки, невідрегульований момент впорскування, він працюватиме ще гучніше.

Економічність

Дизель в принципі споживає менше пального, ніж "бензинка": навіть для масивного кросовера чи універсала С-класу цифра порядку 4,5 - 5,0 л/100 км – нормальна справа. При тому якщо буде бажання, водій зможе скинути з показань економетра ще з півлітри на кожних 100 км.

Далекобійність

З попереднього абзацу витікає ще один позитив: "дизеліст"-неофіт буде здивований тим, що навіть у далекій дорозі йому доведеться заїжджати на АЗС не кожного дня. Адже тисяча кілометрів на одній заправці – типовий пробіг для дизельної машини навіть минулих поколінь.

Приємна динаміка

Навіть якщо раніше у власника був об’ємний бензиновий двигун, дизель не зганьбиться на цьому фоні у плані динаміки. У нинішніх турбодизелів є певна зона обертів, в якій вони показують дуже гарну динаміку. Щоправда, заради економічності цей діапазон часто зроблений доволі вузьким, але якщо ці оберти знати, їх можна вміло використовувати для обгонів та просто для отримання задоволення від драйву.

Вимогливість до пального

Зворотній бік у дизельної медалі також є: вибагливість до якості палива, характерна для таких моторів останніх поколінь. Краще не заправлятись соляркою екостандарту нижче Євро-5 і пальним з підозрами на забруднення, інакше можна легко вивести з ладу дорогі каталізатор та сажовий фільтр. Щоправда, ця проблема має один радикальний метод вирішення, але він варварський і ми не хочем про нього говорити.

Дизпаливо боїться морозів

Відразу скажемо, що йдеться лише про солярку, яка не відповідає сезону – тобто літню у зимовий період, але така в Україні теж трапляється. Це ще один аргумент заправлятись виключно на брендових АЗС. І крім того, досвідчені власники дизелів на випадок вимушеної заправки сумнівним пальним возять з собою речовину-антигель.

Два бака

Щоб не здавалося, що дизельна машина надто нечасто завітає на АЗС, конструктори подарували власникам другий бак – не для солярки, а для розчину мочевини AdBlue, який впорскується у систему вихлопу для покращення екологічних показників. Така система є в дизелів екостандарту Євро-5 та Євро-6, 10-літрового баку вистачає десь на 10 тисяч км пробігу.

Довговічний двигун

Так склалося, що сучасні дизелі мають набагато більший ресурс, ніж більшість сучасних бензинових агрегатів. Є дизельні мотори, які до капітального ремонту пробігають і 400, і 500 тисяч кілометрів. Щоправда, є нюанс – майже всі машини, пригнані до нас вживаними з-за кордону, мають змотані показники одометра, тому орієнтуватись на цей прилад не варто. І попри все легкові дизелі недаремно мають репутацію витривалих та довговічних.

Дорогі запчастини

Принципова особливість дизельних моторів – наявність у них особливо дорогих запчастин. По-перше, всі вони обов’язково мають турбонаддув, ремонт якого сам по собі недешевий. По-друге, паливна система типу Common Rail має дуже складні форсунки (не завжди ремонтопридатні), так само непростий паливний насос високого тиску, каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів і сажовий фільтр. Інші, більш звичні запчастини до дизельних модифікацій популярних моделей теж часто коштують дорожче бензинових, бо вони більш міцні.

Коротко

Важко сказати точно, чи вигідніша врешті решт дизельна машина у порівнянні з бензиновою, чи ні. Особливо сумнівний в плані рентабельності варіант вживаного дизеля, але на жаль, іноді у споживача немає вибору: часто машину з пробігом певної моделі можна придбати тільки в дизельному виконанні. Тож доведеться нам звикати до особливостей дизеля – як хороших, так і не дуже.