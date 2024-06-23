Меняем бензиновое авто на дизельное: что удивит больше всего

Доля дизельных автомобилей в Украине все еще не преувеличила долю бензиновых. Возможно, этого никогда и не произойдет, но бесспорно, что человек, который полжизни проезжал на бензине, после смены вида горючего требует определенной подготовки. Предлагаем сделать первые шаги вместе.

Шум и жесткость

Дизель из-за специфики своей топливной системы работает более шумно и жестко. Но в современном исполнении это ощущается только в отдельных режимах: на холостом ходу, низких оборотах и в непрогретом состоянии. Если у дизеля изношен газораспределительный механизм, повреждены форсунки, неотрегулирован момент впрыска, он будет работать еще громче.

Экономичность

Дизель в принципе потребляет меньше горючего, чем "бензинка": даже для массивного кроссовера или универсала С-класса цифра порядка 4,5 – 5,0 л/100 км – нормальное дело. При том, если будет желание, водитель сможет сбросить с показаний эконометра еще с пол-литра на каждые 100 км.

Дальнобойность

Из предыдущего абзаца следует еще один позитив: "дизелист"-неофит будет удивлен тем, что даже в дальней дороге ему придется заезжать на АЗС не каждый день. Ведь тысяча километров на одной заправке – типичный пробег для дизельной машины даже прошлых поколений.

Приятная динамика

Даже если раньше у владельца был объемный бензиновый двигатель, дизель не опозорится на этом фоне в плане динамики. У нынешних турбодизелей есть определенная зона оборотов, в которой они показывают очень хорошую динамику. Правда, ради экономичности этот диапазон часто сделан достаточно узким, но если знать эти обороты, их можно умело использовать для обгонов и просто для получения удовольствия от драйва.

Требовательность к горючему

Обратная сторона у дизельной медали также есть: требовательность к качеству топлива, характерная для таких моторов последних поколений. Лучше не заправляться соляркой экостандарта ниже Евро-5 и горючим с подозрениями на загрязнение, иначе можно легко вывести из строя дорогие катализаторы и сажевый фильтр. Правда, у этой проблемы один радикальный метод решения, но он варварский и мы не хотим о нем говорить.

Дизтопливо боится морозов

Сразу скажем, что речь идет только о солярке, не соответствующей сезону – то есть летней зимой, но такая в Украине тоже случается. Это еще один аргумент заправляться исключительно на брендовые АЗС. И кроме того, опытные владельцы дизелей на случай вынужденной заправки сомнительным горючим возят с собой вещество-антигель.

Две стороны

Чтобы не казалось, что дизельная машина слишком нечасто посетит АЗС, конструкторы подарили владельцам второй бак – не для солярки, а для раствора мочевины AdBlue, который впрыскивается в систему выхлопа для улучшения экологических показателей. Такая система есть у дизелей экостандарта Евро-5 и Евро-6, 10-литрового бака хватает где-то на 10 тысяч км пробега.

Долговечный двигатель

Так сложилось, что современные дизели обладают гораздо большим ресурсом, чем большинство современных бензиновых агрегатов. Имеются дизельные моторы, которые к капитальному ремонту пробегают и 400, и 500 тысяч километров. Правда, есть нюанс – почти все машины, пригнанные к нам подержанными из-за границы, имеют смотанные показатели одометра, поэтому ориентироваться на этот прибор не стоит. И при всем легковые дизели не зря имеют репутацию выносливых и долговечных.

Дорогие запчасти

Принципиальная особенность дизельных моторов – наличие у них особо дорогих запчастей. Во-первых, все они обязательно имеют турбонаддув, ремонт которого сам по себе недешев. Во-вторых, топливная система типа Common Rail имеет очень сложные форсунки (не всегда ремонтопригодные), а также непростой топливный насос высокого давления, каталитический нейтрализатор отработавших газов и сажевый фильтр. Другие, более привычные запчасти к дизельным модификациям популярных моделей тоже часто стоят дороже бензиновых, потому что они более крепкие.

Кратко

Трудно сказать точно, выгоднее ли наконец дизельная машина по сравнению с бензиновой, или нет. Особенно сомнительный в плане рентабельности вариант подержанного дизеля, но к сожалению, иногда у потребителя нет выбора: часто машину с пробегом определенной модели можно приобрести только в дизельном исполнении. Так что придется нам привыкать к особенностям дизеля – как хороших, так и не очень.