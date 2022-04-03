Мины в Черном море указывают, что вторжение России в Украину касаются гражданских интересов, - Британия
Информация о минах в Черном море представляют серьезный риск для морской деятельности. Их наличие наверняка связано с военно-морской деятельностью России в этом районе и демонстрирует, как вторжение РФ в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в Twitter.
При этом в британской разведке заявили, что российские военно-морские силы сохраняют дальнюю блокаду украинского побережья в Черном и Азовском морях, препятствуя пополнению украинских запасов по морю.
"Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, но такая операция, вероятно, будет все более рискованной из-за времени, которое украинские силы имели для подготовки", - говорится в сообщении.
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