Мины в Черном море указывают, что вторжение России в Украину касаются гражданских интересов, - Британия

Информация о минах в Черном море представляют серьезный риск для морской деятельности. Их наличие наверняка связано с военно-морской деятельностью России в этом районе и демонстрирует, как вторжение РФ в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в Twitter .

При этом в британской разведке заявили, что российские военно-морские силы сохраняют дальнюю блокаду украинского побережья в Черном и Азовском морях, препятствуя пополнению украинских запасов по морю.

"Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, но такая операция, вероятно, будет все более рискованной из-за времени, которое украинские силы имели для подготовки", - говорится в сообщении.