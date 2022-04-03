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Міни в Чорному морі вказують, що вторгнення Росії в Україну стосуються громадянських інтересів, - Британія

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Лондон, Неділя 03 квітня 2022 08:44
Міни в Чорному морі вказують, що вторгнення Росії в Україну стосуються громадянських інтересів, - Британія Фото: Росія продовжує блокувати Чорне і Азовське моря (facebook.com)
Автор: Валерія Поліщук

Інформація про міни в Чорному морі становлять серйозний ризик для морської діяльності. Їх наявність напевно пов'язана з військово-морською діяльністю Росії в цьому районі і демонструє, як вторгнення РФ в Україну зачіпає нейтральні і цивільні інтереси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії в Twitter.

При цьому в британській розвідці заявили, що російські військово-морські сили зберігають дальню блокаду українського узбережжя в чорному і Азовському морях, перешкоджаючи поповненню українських запасів по морю.

"Росія як і раніше зберігає можливість зробити спробу висадки десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України триває тридцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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