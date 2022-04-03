Міни в Чорному морі вказують, що вторгнення Росії в Україну стосуються громадянських інтересів, - Британія
Інформація про міни в Чорному морі становлять серйозний ризик для морської діяльності. Їх наявність напевно пов'язана з військово-морською діяльністю Росії в цьому районі і демонструє, як вторгнення РФ в Україну зачіпає нейтральні і цивільні інтереси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії в Twitter.
При цьому в британській розвідці заявили, що російські військово-морські сили зберігають дальню блокаду українського узбережжя в чорному і Азовському морях, перешкоджаючи поповненню українських запасів по морю.
"Росія як і раніше зберігає можливість зробити спробу висадки десанту, але така операція, ймовірно, буде все більш ризикованою через час, який українські сили мали для підготовки", - йдеться в повідомленні.
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